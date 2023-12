Europee: Fontana, 'non vedo veti su Lega in Ue'

Europee: Fontana, 'non vedo veti su Lega in Ue'

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "A me sembra che non ci siano veti nei confronti della Lega, quindi non sono preoccupato. Anche perchè le vere alleanze e le questioni dei numeri si fanno il giorno dopo le elezioni del Parlamento europeo quando si vedranno davvero le forze in campo". Cos...

Roma, 28 dic. (Adnkronos) – "A me sembra che non ci siano veti nei confronti della Lega, quindi non sono preoccupato. Anche perchè le vere alleanze e le questioni dei numeri si fanno il giorno dopo le elezioni del Parlamento europeo quando si vedranno davvero le forze in campo". Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontrando la stampa parlamentare. "Penso che in Europa nessuno abbia paura della Lega".