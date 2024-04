Europee: Lucano (Avs), 'batto per tutti gli ‘zero’ del mondo, sogno di portare Riace in Ue'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – "Mi candido controcorrente rispetto ad una Europa che ha fatto dell’esclusione il suo credo, dei respingimenti la sua bussola politica, degli accordi vergognosi la sua strategia del lavoro sporco appaltato ad altri. Mi candido contro l’Europa dei respingimenti, delle deportazioni, della guerra alle navi delle Ong ‘colpevoli’ del reato di umanità. Riace ha indicato un’altra via, ha praticato un’altra soluzione. Quella dell’umanità, anzitutto". Così Mimmo Lucano, candidato con Avs nella circoscrizione meridionale, nel corso del suo intervento all’evento ‘Il coraggio di osare’ in corso a Roma.

"La mia storia può portare un piccolo contributo all’affermarsi di una sinistra che sta dalla parte dei più deboli, siano essi migranti, palestinesi, o persone che muoiono sul posto di lavoro per mancanza di sicurezza, come testimonia la tragedia di Suviana. A Riace c’è un cartello ‘paese dell’accoglienza’. Vorrei che ogni paese europeo avesse al suo ingresso un cartello del genere. Vorrei una Europa dell’accoglienza, che rispetta, accoglie, integra persone in fuga da guerre. Mi batto per i più deboli, per tutti gli ‘zeri’ del mondo. Il mio orizzonte è unire gli invisibili, i senza voce", conclude Lucano.