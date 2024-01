Europee: Orlando, 'basta polemica su candidatura Schlein, prima progetto'

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Affinché ci siano elette ed eletti del Pd alle europee è necessario che ci sia un buon risultato del partito. La discussione da fare è su quale sia l'assetto migliore per vincere le prossime elezioni europee o fare comunque un buon risultat...

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – "Affinché ci siano elette ed eletti del Pd alle europee è necessario che ci sia un buon risultato del partito. La discussione da fare è su quale sia l'assetto migliore per vincere le prossime elezioni europee o fare comunque un buon risultato. Credo che la prima cosa sia chiarire, e mi sembra che in questo senso Elly Schlein abbia iniziato a farlo, anche a Gubbio, il profilo con il quale si vuole andare alle prossime elezioni europee e, una volta definito questo, anche qual sia l'assetto migliore". Lo ha detto il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, al Caffè della domenica con Maria Latella su Radio24.

"Questa polemica, e la discussione a distanza, credo francamente che faremmo meglio a sospenderla. Ormai i pro e i contro della eventuale candidatura della segretaria sono chiari, si può tranquillamente rivolgere al gruppo dirigente che ha costruito, riflettere e quando sarà il momento decidere. Che si debba continuare a dare consigli a distanza mi pare un modo solo di coprire temi che hanno una importanza ben più significativa in questo momento, a partire dal rischio che la crisi che si sta determinando nel Mar Rosso riporti ad un nuovo aumento dei prezzi e ad una nuova fiammata inflattiva nel nostro Paese".