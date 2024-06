Europee: Ricci, 'risultato straordinario, da oggi al lavoro per rafforzare Pd'

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – "Le elezioni europee che abbiamo appena vissuto aprono una svolta: inizia oggi una riscossa per l'Italia. Quello ottenuto è un risultato che consente al Partito Democratico di lavorare meglio al nostro ruolo di costruttori di un nuovo centrosinistra. È un risultato vincente e netto per la nostra Segretaria, Elly Schlein, che ha dato un contributo essenziale. Se qualcuno pensava di cambiare la leadership del Pd, utilizzando le elezioni europee, si è sbagliato di grosso: abbiamo già cambiato fin troppi segretari". così Matteo Ricci, neoeletto europarlamentare per il Partito Democratico nella Circoscrizione Centro, durante una conferenza stampa nella quale ha commentato il risultato delle recenti elezioni europee.

"Ed è un risultato straordinario anche grazie alla squadra dei candidati messa in campo, a partire dagli amici Stefano Bonaccini e Antonio Decaro. Il primo obiettivo, dunque, che mi pongo a partire da oggi è di lavorare per rafforzare il Pd, con la squadra e gli amici che hanno consentito di portare a casa questo ottimo risultato. Un Pd plurale, forte e unito, come dimostrato dalle candidature messe in campo in questa tornata elettorale, può porsi l'obiettivo di competere con la destra al governo, per prospettare una alternativa per il Paese", ha proseguito Ricci.

"La mia candidatura è nata da un patto fra la provincia italiana e la Capitale: ringrazio dunque Goffredo Bettini, Claudio Mancini, Roberto Gualtieri, Roberto Morassut, Enrico Gasbarra, i consiglieri regionali e comunali per la loro generosità. Il mio ringraziamento va, naturalmente, agli amici e compagni marchigiani, indispensabili per il loro lavoro sul territorio. Fra loro voglio ricordare Valerio Lucciarini, il cui sostegno è stato essenziale per la mia candidatura", ha concluso Ricci.