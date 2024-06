Europee: Roccella, 'consenso Meloni cresce, dopo Italia cambiare Ue'

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Chi preconizzava la fine della luna di miele tra il governo di Giorgia Meloni e gli italiani ha toppato clamorosamente le sue previsioni. Non solo infatti il consenso si è consolidato ed è cresciuto, ma dopo due anni questo consenso non può essere scambiato per una effimera luna di miele: si tratta ormai di un giudizio profondo e ponderato e di un chiaro mandato a portare anche in Europa il grande cambiamento che Giorgia sta realizzando in Italia. Mentre tutt’intorno a noi vediamo leader e capi di governo alle prese con la bocciatura degli elettori e con un disagio evidente per ciò che oggi in molti casi l’Europa rappresenta, da noi il governo viene promosso a pieni voti e investito del compito di cambiare l’Europa nello stesso modo in cui sta cambiando l’Italia". Lo scrive sulla sua pagina Facebook la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella.

"Due anni fa, come la stessa Meloni ha detto – prosegue Roccella -, noi abbiamo ricevuto un voto di speranza; oggi è un voto di giudizio, una promozione a pieni voti e un nuovo mandato. Un mandato che l’Italia ha finalmente la forza e l’autorevolezza per portare a compimento”.