Europee, Santoro: "Già raccolte 40.000 firme, contro di noi di tutto"

Roma, 10 apr. (askanews) - "La buona notizia è che ad oggi abbiamo raccolto 40.000 firme, più della metà di quelle che servono": così Michele Santoro, in un video su Youtube annuncia che la lista Pace Terra Dignità promossa assieme a Raniero La Valle in vista delle Europee ha già raggiunto 40....

Roma, 10 apr. (askanews) – “La buona notizia è che ad oggi abbiamo raccolto 40.000 firme, più della metà di quelle che servono”: così Michele Santoro, in un video su Youtube annuncia che la lista Pace Terra Dignità promossa assieme a Raniero La Valle in vista delle Europee ha già raggiunto 40.000 firme, chiedendo ai sostenitori della pace di presentarsi nelle piazze d’Italia sabato 13 e domenica 14 aprile per raccoglierne almeno altre 20.000 e arrivare alla “volata finale” con le 75.000 firme necessarie a presentarsi a voto di giugno.

“Contro di noi stanno usando di tutto: la burocrazia, i giornali, sondaggi taroccati, gli insulti”, ha aggiunto. “Il ministro dell’Interno (Matteo Piantedosi, ndr) ha fornito con ritardo le istruzioni ufficiali e non ha fatto niente per garantire lo svolgimento del servizio di raccolta nei comuni, in questo modo ha autorizzato i comuni non interessati a fare un vero e proprio ostruzionismo”.

“Scandaloso che anche il Comune di Roma non si senta obbligato a garantire un diritto primario”, ha denunciato nel video appello. “Il sindaco Gualtieri che appariene a un partito che si chiama democratico, si dovrebbre vergognare di essere così insensibile al bisogno di partecipazione”, ha attaccato.

“Repubblica è arrivata a chiamarmi fascista, non so cosa direbbe Scalfari del livello di servilismo a cui si è spinto questo giornale”, ha accusato.

Una denuncia pubblica a cui segue l’invito nelle piazze per i giorni 13 e 14 aprile, in tutti i capoluoghi d’Italia con la presenza dei candidati della lista.

“Perciò il 13 e 14 aprile abbiamo bisogno delle vostre firme, di tutti voi, abbiamo bisogno in particolare dei valdostani, della Sicilia e della Sardegna, isole che ho sempre amato. Ci vediamo in piazza sabato pomeriggio e domenica. Tu scrivi il tuo nome e io leggerò la parola pace”, ha concluso.

Santoro sarà presente in Sardegna, sabato alle ore 17 a Sassari in Piazza Castello; domenica alle ore 11 a Nuoro in Piazza Vittorio Emanuele e, nel pomeriggio alle ore 17.30 a Cagliari, in Piazza Garibaldi, con l’evento dal vivo trasmesso in diretta streaming.