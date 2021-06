Europei, a Roma fra Casa Azzurri e parcheggi vietati

Roma, 11 giu. (askanews) – Quartiere Delle Vittorie, Roma, via d’accesso allo Stadio Olimpico dove stasera si gioca la prima partita degli Europei, Italia-Turchia: qui su Viale Angelico è sorta Casa Azzurri, in un deposito di proprietà Atac a lungo oggetto di polemiche perché non si sa bene cosa farne. Sul Lungotevere Delle Vittorie, una delle vie d’accesso principali allo Stadio, parcheggi vietati e marciapiedi per una volta sgombri dalle automobili di solito imperanti.