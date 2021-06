Europei: su RaiPlay le partite della Nazionale commentate dai The Jackal

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Non ci rivolgiamo a un pubblico di super esperti, nemmeno noi lo siamo, ma parliamo ai tifosi e alle loro emozioni. Anche se la partita resta il fulcro, saremo una divertentissima cornice”. Questo l’approccio in qualità di ‘commentatori incompetenti’ delle partite della Nazionale dei ‘The Jackal’, che da domani sera condurranno ‘Europei a casa ‘The Jackal’’ su RaiPlay.

“Commenteremo senza essere competenti – ribadiscono i comici napoletani – ma con l'ironia che ci contraddistingue. Creeremo l’atmosfera di un gruppo di amici che guarda una partita della squadra del cuore dal divano di casa. Dopo il Covid che ci ha allontananti, riaccorciamo le distanze e chi ci seguirà si sentirà parte del nostro gruppo”.

In “Europei a casa 'The Jackal” – in diretta dal Centro di Produzione Rai di Napoli e prodotto in esclusiva per la piattaforma digitale Rai – Ciro, Fabio, Aurora, Fru, Claudia e Simone racconteranno con ironia le partite di calcio che vedranno impegnate la Nazionale italiana e le altre 23 squadre.

Si inizierà domani 11 giugno alle 21, con il debutto dell’Italia agli Europei contro la Turchia, per poi proseguire mercoledì 16 giugno alle 21 (Italia – Svizzera) e domenica 20 giugno alle 18 per Italia-Galles. Sette appuntamenti durante i quali i 'The Jackal' seguiranno gli Azzurri guidati da Roberto Mancini e le altre partite di cartello nelle successive fasi del torneo. Il tutto con l’ironia e la leggerezza che contraddistinguono il gruppo comico napoletano.

Riferimenti alla Gialappa’s Band? "Non abbiamo neanche quelle competenze – insistono i videomaker partenopei – Loro erano bravi e si intendevano di calcio, il loro era un commento all’interno delle partite, mentre noi parliamo dal di fuori della scena. Resta, il nostro, un primo esperimento live che ci eccita e motiva tantissimo e che magari darà il via ad altre iniziative del genere”.