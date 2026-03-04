Evacuazioni di russi dal Medio Oriente: come vengono organizzati i rientri dopo gli attacchi in Iran

La Russia sta organizzando evacuazioni via aria e terra per migliaia di connazionali bloccati dopo gli attacchi contro l'Iran, con corridoi verso Azerbaijan, Armenia e Turkmenistan

Il governo russo ha intensificato le operazioni di rimpatrio dei cittadini bloccati nel Medio Oriente a seguito degli attacchi che hanno colpito l’Iran. Tra il 2 e il 3 marzo 2026 sono stati riprogrammati voli commerciali e impiegati aeromobili specializzati per aggirare le interruzioni del traffico aereo e riportare a casa le persone in sicurezza.

Coordinamento tra ministeri, ambasciate e servizi di emergenza

Le operazioni hanno coinvolto il Ministero dei Trasporti, il Ministero delle Situazioni d’Emergenza e le ambasciate russe sul territorio. Per evitare i cieli congestionati o chiusi, sono state sfruttate anche rotte terrestri attraverso Azerbaigian, Armenia e Turkmenistan: corridoi che si sono rivelati cruciali per il deflusso di chi lasciava l’Iran verso i Paesi confinanti.

Dati e destinazioni

Secondo fonti ufficiali, il 3 marzo oltre 1.000 cittadini russi sono rientrati da Abu Dhabi e Muscat su voli commerciali riorganizzati nell’ambito del piano di rimpatrio. Il Ministero dei Trasporti stima poi altre 4.500 persone in programma su voli di evacuazione previsti nei giorni successivi. Non tutte le rotte puntavano a Mosca: per alleggerire gli hub principali sono stati utilizzati scali regionali come Novosibirsk, Jekaterinburg, Kazan e Mineralnye Vody, con l’obiettivo di ridurre i tempi di transito e distribuire meglio i passeggeri.

Mezzi e operazioni speciali

Oltre ai voli civili, il Ministero delle Situazioni d’Emergenza ha inviato un Il-76 da Zhukovsky per recuperare cittadini che avevano oltrepassato la frontiera iraniana e si erano diretti in Azerbaigian. L’Il-76, progettato per trasporti strategici e evacuazioni di massa, è stato utilizzato per movimenti rapidi e per gestire grandi gruppi in contesti logistici complessi.

Aspetti operativi e normativi

Come sottolineano esperti con esperienza in grandi istituzioni finanziarie e operative, operazioni mobili di questa portata richiedono coordinamento diplomatico, approvazioni alle rotte, controlli di sicurezza costanti e verifiche di compliance. La “due diligence” non riguarda solo documenti e procedure, ma anche la verifica delle condizioni delle vie di transito e la tracciabilità dei passeggeri, aspetti essenziali per evitare ingorghi e problemi successivi.

Corridoi terrestri e ruolo delle rappresentanze

Ambasciate e consolati hanno attivato corridoi terrestri per facilitare l’uscita dall’Iran. L’ambasciata russa a Baku ha confermato il transito di decine di cittadini e ha indicato che altre centinaia si trovano ancora all’interno del Paese. Fonti locali parlano di almeno 312 persone già evacuate attraverso l’Azerbaigian, con nazionalità miste — russi, cinesi, pakistani, azeri e altri — a testimonianza dell’impatto sulla comunità internazionale presente a Teheran. Le procedure terrestri richiedono un dialogo serrato tra uffici consolari e autorità locali per gestire logistica, identificazioni e limitare i rischi operativi.

Indicazioni per i viaggiatori

Le rappresentanze diplomatiche hanno invitato i connazionali a comunicare itinerari e piani di evacuazione per velocizzare le operazioni. In Turkmenistan, per esempio, l’ambasciata ha precisato che l’uscita dall’Iran attraverso i valichi è possibile previa comunicazione dell’itinerario, così da consentire i controlli documentali e la tracciabilità dei trasferimenti. Procedure coordinate e chiare si traducono in tempi di transito ridotti e minor affollamento alle frontiere.

Situazione sul terreno

Ai valichi — in particolare ad Astara, tra Iran e Azerbaijan — si è registrato un netto aumento del traffico. Testimoni raccontano di famiglie e gruppi di stranieri con bagagli, spesso dopo lunghi spostamenti da Teheran. Tra i movimenti identificati figurano cittadini di Francia, Italia, Polonia, Cina, Pakistan, India, Bangladesh, Nepal e Russia: un mix che riflette la presenza internazionale nella capitale iraniana e l’urgenza della situazione.

Impatto umano

Dietro ai numeri ci sono persone costrette a lasciare case e attività con pochi effetti personali. Molte famiglie affrontano percorsi incerti e servizi di prima necessità spesso difficili da reperire. Le autorità cercano di bilanciare rapidità e sicurezza impiegando sia voli commerciali sia aerei governativi, ma la gestione dei corridoi di transito richiede risorse per assistenza sanitaria, alloggi temporanei e coordinamento multilaterale.

Priorità e prossimi passi

La priorità umanitaria resta l’assistenza ai più vulnerabili — minori, anziani, persone con patologie — e la registrazione accurata di chi viene evacuato. Le autorità consolari hanno annunciato che forniranno aggiornamenti operativi non appena disponibili e continuano a monitorare la situazione per predisporre ulteriori interventi logistici e umanitari nei giorni a venire.

Coordinamento tra ministeri, ambasciate e servizi di emergenza

Le operazioni hanno coinvolto il Ministero dei Trasporti, il Ministero delle Situazioni d’Emergenza e le ambasciate russe sul territorio. Per evitare i cieli congestionati o chiusi, sono state sfruttate anche rotte terrestri attraverso Azerbaigian, Armenia e Turkmenistan: corridoi che si sono rivelati cruciali per il deflusso di chi lasciava l’Iran verso i Paesi confinanti.0