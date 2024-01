Ex Ilva: fonti A.Mittal, favorevoli ad acquisizione impianti**

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - ArcelorMittal "è favorevole all’acquisizione degli impianti da Ilva in A.S., che era originariamente prevista per maggio 2022 e in seguito posticipata a maggio 2024”. Così fonti vicine ad ArcelorMittal che al tempo stesso riaffermano la volon...

Roma, 9 gen. (Adnkronos) – ArcelorMittal "è favorevole all’acquisizione degli impianti da Ilva in A.S., che era originariamente prevista per maggio 2022 e in seguito posticipata a maggio 2024”. Così fonti vicine ad ArcelorMittal che al tempo stesso riaffermano la volontà di andare avanti nei rapporti con il Governo in caso di conferma della gestione condivisa anche con una diluizione della loro quota.

ArcelorMittal – spiegano le stesse fonti – si sarebbe aspettata "di poter continuare a esercitare il ruolo di partner industriale di Invitalia, con il medesimo status di controllo al 50% anche a pesi azionari invertiti. E in quest’ottica, ArcelorMittal conferma la volontà di collaborare con il Governo italiano a livello tecnico e tecnologico per la decarbonizzazione e la transizione ambientale dell’azienda".