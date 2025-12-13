Exor rifiuta l'offerta di Tether: la Juventus resta in famiglia

Tether ha avanzato un'interessante proposta per l'acquisizione della Juventus, tuttavia Exor ha ribadito con fermezza che il club non è attualmente in vendita.

La Juventus, uno dei club di calcio più iconici e storici in Italia e nel mondo, è attualmente al centro di una controversia economica. La holding Exor, controllata dalla nota famiglia Agnelli, ha recentemente ricevuto un’offerta da Tether Investments, società leader nel settore delle criptovalute, per l’acquisto delle proprie azioni. Tuttavia, Exor ha preso una decisione chiara: non vende.

La proposta di Tether

Il CEO di Tether, Paolo Ardoino, ha confermato di aver presentato una proposta non richiesta per acquisire il 65,4% delle azioni della Juventus detenute da Exor. Questa offerta, pari a 2,66 euro per azione, valuterebbe il club a circa 1,1 miliardi di euro. Tether ha dichiarato che, in caso di successo dell’operazione, intende investire fino a 1 miliardo di euro per rafforzare la squadra e supportarne la crescita.

Dettagli dell’offerta

Secondo quanto comunicato da Tether, l’offerta è vincolante e dovrebbe ricevere una risposta da Exor entro il 22 dicembre. Qualora Exor non accettasse, l’offerta scadrà automaticamente. Tuttavia, fonti vicine alla holding hanno affermato che non vi è alcuna intenzione di cedere il club, sottolineando che la Juventus non è in vendita.

La posizione di Exor

Exor, che detiene il controllo della Juventus da oltre un secolo, ha ribadito l’importanza storica del club e il proprio impegno a lungo termine. La famiglia Agnelli ha sempre considerato la Juventus come un bene prezioso e non intende svenderne la partecipazione.

Motivazioni del rifiuto

Il rifiuto da parte di Exor si basa su diverse considerazioni. Innanzitutto, la Juventus possiede un valore intrinseco che va oltre la mera valutazione economica. Con uno stadio di proprietà e il maggior numero di tifosi in Italia, il club rappresenta un asset strategico. Inoltre, l’offerta di Tether non è stata considerata congrua, in considerazione della recente capitalizzazione di mercato e degli investimenti significativi effettuati negli ultimi anni.

Prospettive future

Nel contesto attuale, Exor è attivamente coinvolta in altre trattative, come la vendita del gruppo editoriale Gedi, ma ha chiarito che la Juventus rimarrà un suo asset chiave. Nonostante i rumor riguardanti potenziali investitori, come il principe ereditario Mohammed bin Salman, la posizione della holding rimane ferma: il club bianconero non è in vendita.

Impegno a lungo termine

Exor prosegue il suo impegno per garantire un futuro prospero alla Juventus, supportando il management e le strategie di crescita. Tale impegno risulta essenziale per preservare la competitività della squadra, sia sul campo che nel contesto sportivo internazionale.