Il desiderio di Fabrizio Corona, di diventare papà di una figlia femmina, sarebbe sfumato: Alessandro Rosica rivela il sesso del bebè in arrivo

Fabrizio Corona e la fidanzata Sara Barbieri tra pochi mesi diventeranno genitori: l’ex re dei paparazzi diventerà padre per la seconda volta e il sogno sarebbe quello di avere una femmina. Tuttavia, non sembrerebbe essere andata così, il recente gossip, lanciato da Alessandro Rosica, rivela che l’imprenditore e la compagna hanno scoperto il sesso del bebè, che sarà maschio.

L’indiscrezione sul sesso del bebè

Stando a quanto rivelato da Alessandro Rosica, nelle sue storie Instagram, Corona diventerà padre di un secondo maschietto, dopo Carlos Maria Corona, nato dalla relazione con l’ex moglie Nina Moric:

“Sarà un maschietto e sono il primo a dirlo con certezza”, ha scritto l’esperto di gossip.

Inoltre, Corica, rivolge una frecciata a Fabrizio Corona e afferma di sperare che l’uomo possa fare meglio di ciò che ha fatto con il primo figlio.

La rivelazione del nome a Chi

Nelle scorse settimane, Fabrizio Corona, intervistato da Chi, aveva svelato ulteriori dettagli anche sul possibile nome del prossimo bebè in arrivo:

“Non lo voglio maschio. A quel punto, allora, lo chiamo Fabrizio Corona Junior, tutto intero con il mio nome e cognome”

La nascita è prevista per il giorno di Natale, una data particolare che rende ancora più speciale l’arrivo del secondogenito.

Al momento però non ci sono state né conferme né smentite da parte dei diretti interessati, non ci resta che attendere ulteriori sviluppi in merito alla vicenda.