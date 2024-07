Farmaceutica, Ucb: in 50 per Giornata del volontariato per 'Sos Villaggi dei Bambini'

Roma, 10 lug. (Adnkronos Salute) – E' l'associazione 'Sos Villaggi dei Bambini', nella sede di Saronno (Varese), il luogo della seconda Giornata del volontariato di Ucb Pharma, azienda biofarmaceutica multinazionale belga, con sede a Milano. L'associazione ha una missione fondamentale: garantire un futuro migliore ai bambini e alle famiglie in difficoltà, offrendo loro un ambiente sicuro e stimolante. Anche Ucb Pharma – si legge in una nota – si impegna quotidianamente per creare valore per le persone, a partire dai pazienti che necessitano di farmaci innovativi per malattie croniche, ma anche per le comunità in cui opera, per chi lavora nell'azienda, per l'economia, per il pianeta. Contribuire positivamente allo sviluppo sociale del suo contesto, sostenendo realtà che quotidianamente investono competenze ed energie in questa direzione, fa quindi pienamente parte di questa responsabilità.

Tra le circa 50 persone dell'azienda che hanno partecipato all'iniziativa c'era anche Federico Chinni, amministratore delegato di Ucb Pharma. "La scelta di organizzare anche quest'anno la Giornata del volontariato – ha dichiarato – riflette il nostro impegno per la responsabilità sociale e la sostenibilità. Ridipingere strutture, abitazioni e giochi nel Villaggio Sos Bambini di Saronno è un modo tangibile per supportare questa realtà, i bambini e le famiglie ospitate. Le attività svolte oggi rappresentano solo un piccolo gesto, ma hanno un concreto impatto positivo. Ucb Pharma è orgogliosa di contribuire, attraverso questa iniziativa, al benessere della comunità e delle persone che potranno usufruire degli spazi da noi curati".