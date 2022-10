Farmaci: Aifa aggiorna elenco innovativi, entrano 10 medicinali

Roma, 3 ott. (Adnkronos Salute) – L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha aggiornato l'elenco dei medicinali che, a giudizio della Commissione tecnico scientifica (Cts), possiedono il requisito di innovatività terapeutica piena o condizionata. L’elenco – chiarisce l'Aifa – rappresenta i prodotti innovativi che devono essere resi immediatamente disponibili agli assistiti, anche senza il formale inserimento nei Prontuari terapeutici ospedalieri regionali.

Il riferimento all’inserimento in elenco è pubblicato in Gazzetta ufficiale per ogni singola specialità in relazione all’indicazione in regime di rimborso Ssn.

Questi i farmaci inseriti: Blincyto* (blinatumomab) in monoterapia per il trattamento di pazienti pediatrici di età pari o superiore a 1 anno con Lla da precursori delle cellule B in prima recidiva ad alto rischio, positiva per Cd19, negativa per il cromosoma Philadelphia, come parte della terapia di consolidamento; Kaftrio* (ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor) indicato in un regime di associazione con ivacaftor per il trattamento della fibrosi cistica in pazienti di età compresa tra 6 e <12 anni che sono omozigoti per la mutazione F508del nel gene per il regolatore della conduttanza transmembrana della fibrosi cistica (genotipo F/F) o eterozigoti con una mutazione a funzione minima (genotipo F/MF); Kalydeco* (ivacaftor) indicato in un regime di associazione con ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor per il trattamento della fibrosi cistica in pazienti di età compresa tra 6 e <12 anni che sono omozigoti per la mutazione F508del nel gene per il regolatore della conduttanza transmembrana della fibrosi cistica (CFTR) (genotipo F/F) o eterozigoti con una mutazione a funzione minima (genotipo F/MF).

E ancora: Keytruda* (pembrolizumab) indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 3 anni affetti da linfoma di Hodgkin classico recidivato o refrattario (r/r cHL) che abbiano fallito il trattamento con trapianto autologo di cellule staminali (Asct) o a seguito di almeno due precedenti terapie quando Asct non è un’opzione di trattamento; Opdivo* (nivolumab) indicato in associazione ad ipilimumab per il trattamento in prima linea di pazienti adulti con mesotelioma maligno della pleura non resecabile con istologia non epiteliode; Soliris* (eculizumab) indicato nel trattamento di seconda linea, dopo rituximab, del disturbo dello spettro della neuromielite ottica (Nmosd) in pazienti adulti positivi agli anticorpi anti-acquaporina 4 (AQP4) con storia clinica di almeno una recidiva negli ultimi 12 mesi e un punteggio alla scala Edss (Expanded Disability Status Scale) ≤ 7; Soliris* (eculizumab) indicato nel trattamento di adulti affetti da Miastenia gravis generalizzata refrattaria (MGg) in pazienti positivi agli anticorpi anti recettore dell'acetilcolina (AChR).

Nell'elenco figurano inoltre: Tagrisso* (osimertinib) indicato in monoterapia per il trattamento adiuvante dopo resezione completa del tumore in pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio IB-IIIA il cui tumore presenta delezioni dell'esone 19 o mutazione sostitutiva dell'esone 21 (L858R) del recettore per il fattore di crescita epidermico; Voxzogo* (vosoritide) indicato nel trattamento dell'acondroplasia in pazienti di età compresa tra i cinque e i quattordici anni al momento dell'inizio della terapia e le cui epifisi non siano chiuse.

La diagnosi di acondroplasia deve essere confermata mediante opportuna analisi genetica; Yervoy* (ipilimumab) indicato in associazione a nivolumab per il trattamento in prima linea di pazienti adulti con mesotelioma maligno della pleura non resecabile con istologia non epiteliode.