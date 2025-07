Farnesina: intesa Cooperazione italiana-Iccrom per patrimonio culturale in Africa

Farnesina: intesa Cooperazione italiana-Iccrom per patrimonio culturale in Af...

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – Il viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli ha firmato oggi alla Farnesina un’Intesa con l’Iccrom (Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali), per l’avvio dell’iniziativa “Verso uno sviluppo sostenibile in Africa: rafforzamento delle capacità artigianali nelle pratiche di conservazione del patrimonio culturale”, finanziata con un contributo a dono della Cooperazione italiana di 6 milioni di euro.

Lo rende noto la Farnesiana attraverso un comunicato.

“Investire nella formazione degli artigiani e nella conservazione del patrimonio culturale significa promuovere sviluppo sostenibile e creare opportunità concrete per i giovani,” ha dichiarato il Vice Ministro Cirielli, spiegando come l’obiettivo dell’intesa sia di migliorare le competenze di giovani artigiani africani e favorire il trasferimento di conoscenze utili alla conservazione dei siti del patrimonio culturale del continente.

Il progetto coinvolgerà circa 540 artigiani tra i 18 e i 40 anni, di Costa d’Avorio, Egitto, Kenya e Tunisia. Iccrom realizzerà il progetto in partenariato con istituzioni culturali dei Paesi partner e con la Fabbrica di San Pietro in Vaticano, storico centro di eccellenza nella formazione artigianale e nella conservazione dei beni culturali.