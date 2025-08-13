FdI: Faraone, 'gioventù meloniana occupa sede e il partito chiama la polizia, siamo alle comiche'

Roma, 13 ago (Adnkronos) - "Quando ho letto questa storia non volevo crederci. Fratelli d’Italia, quelli che a ogni comizio giurano guerra alle occupazioni, ai “centri sociali” e agli “abusivi”, a Roma si scoprono improvvisamente… occupanti. Sì, perch...

Roma, 13 ago (Adnkronos) – "Quando ho letto questa storia non volevo crederci. Fratelli d’Italia, quelli che a ogni comizio giurano guerra alle occupazioni, ai “centri sociali” e agli “abusivi”, a Roma si scoprono improvvisamente… occupanti. Sì, perché la gioventù meloniana, quella cresciuta a pane e ordine pubblico, ha deciso di occupare la storica sede di via di Sommacampagna 29, trasformandola nel loro personale centro sociale in giacca e cravatta".

Lo scrive sui social Davide Faraone, deputato di Iv.

"Il motivo? La nuova segreteria romana, guidata da Marco Perissa, ha deciso di sfrattarli e trasferirli alla Garbatella, nella sezione storica dove la premier muoveva i primi passi. La decisione è della fondazione di An, proprietaria degli immobili. Risultato: una guerra tutta interna, con dispetti, cambi di serrature e, alla fine, il blitz notturno. Stamattina, a presidiare la sede, non c’erano i soliti 'zecche' o 'compagni' che FdI ama insultare: c’era la polizia, chiamata dallo stesso partito, a sgomberare i suoi ragazzi. Siamo alle comiche", aggiunge Faraone.