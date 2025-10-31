FdI: Rampelli, 'condannare estremismi ma non strumentalizzare'

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Quanto accaduto a Parma è grave e infatti i dirigenti di Gioventù Nazionale avevano provveduto a commissariare la sezione di Parma ben prima che il video diventasse virale. La destra, Fratelli d’Italia in primis, ha superato da molto tempo l&rsqu...

Roma, 31 ott. (Adnkronos) – "Quanto accaduto a Parma è grave e infatti i dirigenti di Gioventù Nazionale avevano provveduto a commissariare la sezione di Parma ben prima che il video diventasse virale. La destra, Fratelli d’Italia in primis, ha superato da molto tempo l’epoca dei nostalgismi e degli estremismi, tanto cari invece alla sinistra. E ogni episodio che si richiami al ventennio fascista o a posture violente viene sanzionato in tempo reale.

L’esatto opposto di quanto fa la sinistra". Così il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.

"Strumentalizza episodi che non hanno alcuna rilevanza politica è da meschini. La sinistra si preoccupi con altrettanta severità e serietà di intervenire sui suoi ragazzi che, oltre ai cori di morte, oltre a inneggiare alle Brigate Rosse nel silenzio complice dei media, impediscono a chi coltiva pensieri diversi di esprimerli e vanno in giro a volto coperto a seminare panico e distruzione aggredendo le forze dell’ordine", conclude.