FdI: Renzi, 'Meloni? solo in Corea del Nord sorella capo partito, cognato e amichetti'

FdI: Renzi, 'Meloni? solo in Corea del Nord sorella capo partito, cognat...

Roma, 19 nov (Adnkronos) - "La Meloni? Solo in Italia e in Cora del nord c'è la sorella capo partito, il cognato, un gruppo di amichetti dove non conta il merito". Lo ha detto Matteo Renzi a Tagadà. ...