Federica Nargi ha rivelato che sua figlia l'ha contattata in lacrime, esprimendo che il suo ballerino le aveva riservato un comportamento scortese. C'è stata anche una gag con Sonia Bruganelli.

Federica Nargi ha debuttato con successo alla prima puntata di Ballando con le Stelle, grazie ad un'eccellente esecuzione di una salsa insieme al partner Luca Favilla. Durante un'intervista per il programma "Ballando segreto", Nargi ha condiviso un aneddoto riguardo sua figlia Beatrice, che dopo l'esibizione, in videochiamata, le ha comunicato di essere stata trattata male dal suo maestro e dal giurato Guillermo Mariotto. Inoltre, in un momento condiviso su Instagram, durante una visita a Sonia Bruganelli, quest'ultima scherzando ha confermato il pensiero della piccola Beatrice.

Federica Nargi a Ballando con le Stelle

Il programma Ballando con le Stelle è anche presentato nel format “Ballando segreto”, trasmesso su Rai Play e sui canali social. Qui, gli autori offrono uno sguardo dietro le quinte, mostrando come si preparano i concorrenti e includendo interviste con Milly Carlucci.

Su Instagram, Federica ha pubblicato un video divertente in cui racconta: «Dopo la mia esibizione, sono tornata nel backstage e ho trovato mia figlia Beatrice in videochiamata, che piangeva disperata… Mi ha detto “Il tuo maestro ti ha trattata male nella clip”, e io non ricordo nemmeno cosa mi avesse detto Luca», ha affermato Federica, guardando il suo insegnante, e ha aggiunto: «E poi… il signore con gli occhiali (Guillermo Mariotto, ndr) ti ha trattata male dopo il ballo. Le ho risposto “No, tesoro, non preoccuparti… Non hai ancora visto niente”».

Il siparietto con Sonia Bruganelli.

Le audizioni per la seconda puntata di Ballando con le Stelle sono riprese lunedì, e il sabato è sempre più vicino. Federica Nargi ha condiviso su Instagram un momento della sua visita a Sonia Bruganelli, la quale, fingendo di essere infastidita, le afferma: «Le tue piccole hanno ragione… Il tuo partner di danza non ti tratta affatto bene!». Federica, in risposta al video, sostiene: «In verità mi vuole molto bene».