Diventata mamma qualche mese fa della piccola Matilde, Federica Pellegrini ha confessato che fa ancora fatica ad accettare l’esplosione di un seno importante. La Divina si è messa a nudo, sottolineando che non è ancora presto per pensare al secondo figlio.

Federica Pellegrini: lo sfogo sul ‘seno esploso’

Intervistata da Sette, magazine del Corriere della Sera, Federica Pellegrini si è raccontata un po’. Da qualche giorno, si è trasferita a Roma con il marito Matteo Giunta e la piccola Matilde per dedicarsi pienamente alla nuova edizione di Ballando con le Stelle, dove vestirà per la prima volta i panni di ballerina. Non solo lavoro, la Divina si è lasciata andare anche ad una confidenza, un piccolo sfogo sul suo seno ‘esploso’ con la gravidanza.

Le parole di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini ha raccontato:

“Quando la pancia si è messa in mostra definitivamente e ormai la notizia era di dominio pubblico, ho capito che quel girovita non più sottile non era poi così male. So che può far sorridere, ma l’unica cosa che non ho mai tollerato e con la quale anche oggi faccio fatica a convivere è l’esplosione di un seno importante. Ho imparato ad accettarlo perché è funzionale alla causa, ma non lo sento mio“.

La campionessa ci ha tenuto a sottolineare che, pur non tollerando il suo seno ingombrante, per il bene di sua figlia è pronta ad accettare ogni cosa.

Le prime difficoltà con la piccola Matilde

Cambiamenti fisici a parte, Federica ha ammesso che la nascita di Matilde ha influito molto anche sul suo modo di rapportarsi alla vita. Ha raccontato:

“Per una donna indipendente e abituata a fare tremila cose in un giorno, è stata tosta. (…) Sulla carta ero pronta a dire: mi metto completamente a disposizione di questa bambina 24 ore al giorno e lascio da parte per qualche mese la mia vita. Ma quando poi sei lì nulla è così scontato”.

Fortunatamente, la Pellegrini ha potuto contare sia sul marito che sui suoi genitori e i suoceri. Senza di loro, ha ammesso che non ce l’avrebbe fatta. A quando un secondo bebè? Per il momento, è ancora presto. Ci sarà, ma non nei prossimi mesi, o forse anni.