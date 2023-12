Federica Pellegrini, gli inizi dell'amore per Matteo Giunta: "Me l'ha fatta sudare"

Federica Pellegrini, gli inizi dell'amore per Matteo Giunta: "Me l'ha fatta s...

Federica Pellegrini ha rotto il silenzio sulla sua vita privata e ha svelato come lei e suo marito, Matteo Giunta, abbiano iniziato ad innamorarsi.

Federica Pellegrini: l’amore

Molto presto Federica Pellegrini diventerà madre per la prima volta e lei stessa ha voluto confessare alcuni retroscena sugli inizi della sua storia d’amore con Matteo Giunta con cui, per diverso tempo, ha mantenuto il più totale riserbo sulla sua liaison. Oggi i due sono marito e moglie e non vedono l’ora di poter conoscere la loro prima figlia (il cui nome resta top secret).

“Io uscivo da una storia importante di tanti anni (quella con Filippo Magnini iniziata nel 2013 e conclusa nel 2017), non avevo mai visto Matteo sotto quell’ottica e da quel momento ho iniziato invece a guardarlo con un altro occhio. E di fatto per la prima volta mi sono lanciata nel vuoto perché lui invece me l’ha fatta sudare eh!”, ha svelato Federica Pellegrini, e ancora: “Lui era professionale, voleva tenere il distacco perché sapendo come va nel nostro mondo, tra chiacchiericci e quant’altro, voleva evitare assolutamente di sporcarsi la sua immagine da allenatore in una cosa in cui non credeva al cento per cento, si vede che quando ha capito che era una cosa importante ha cambiato idea”. Oggi i due sembrano essere più felici ed uniti che mai, e in tanti non vedono l’ora di saperne di più sul loro conto.