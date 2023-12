Federica Pellegrini: "Spero che mia figlia non nasca con i botti!"

Tra poche settimane Federica Pellegrini dovrebbe dare alla luce la sua prima figlia, la cui nascita è attesa tra Natale e Capodanno.

Federica Pellegrini: la nascita della figlia

Federica Pellegrini è più emozionata che mai perché, molto presto, darà alla luce la sua prima figlia. Lei stessa ha svelato via social alcuni retroscena in merito alla gravidanza, che dovrebbe concludersi tra le feste di Natale e Capodanno. “Dovrebbe nascere coi botti di capodanno ma io spererei di anticipare molto oppure di andare al nuovo anno, evitando quei giorni di festa”, ha dichiarato l’ex nuotatrice, che ha anche svelato di voler partorire in acqua: “Se andrà tutto bene, speriamo. Se dovrò fare anestesia non si potrà fare. Io mi riconosco molto nell’elemento acqua e questo potrebbe agevolarmi un pochino”.

La campionessa e Matteo Giunta sono al settimo cielo per l’arrivo della loro prima figlia e in tanti sono curiosi di sapere quale sarà il nome da loro scelto per la bambina. Al momento la coppia continua a mantenere il massimo riserbo sulla questione, e quindi ai fan non resta che attendere. “Lo abbiamo scelto ma non lo sa praticamente nessuno”, ha dichiarato Federica Pellegrini, e ha aggiunto: “E’ formato da sette lettere”