Federico Palmaroli: Osho? Difficile fare sempre battute su attualità

Roma, 16 apr. (askanews) – Mi chiedo anche io come trovo ancora lo spunto divertente ogni giorno per le vignette. Così Federico Palmaroli, il cretore di “Le più belle frasi di Osho”, fenomeno social da oltre due milioni di follower, a margine della presentazione a Roma di “Il Santone 2 – #lepiùbellefrasidioscio”, serie in otto episodi, diretta da Laura Muscardin e ispirata al personaggio di Oscio, su RaiPlay dal 19 aprile.

“L’attualità aiuta perché regala sempre qualcosa – ha detto – avere sempre voglia di farci una battuta sopra è un po’ complicato, mi chiedo anche io come faccio a trovare sempre lo spunto divertente per fare qualcosa”.

“I temi attuali non sono molto divertenti e vignettabili, io mi pongo sempre un paletto nel momento in cui sono fatti tragici come quelli di questi ultimi tempi, ma visto che si scambiano accuse tra Iran e Israele e ognuno pensa poi a rendere la pariglia all’altro, forse mi chiederò attraverso la vignetta quando ci sarà il momento conclusivo di questo match in cui si tirano i droni l’uno con l’altro”.

Palmaroli si è divertito a partecipare alla scrittura della serie ispirata al personaggio che ha creato, ma al momento pensa alla tv.

“È stato divertente, per me è un’avventura diversa come tutto quello che dal 2015 ad oggi mi è successo, è tutta una novità, una bella avventura, sto anche imparando molto, nel momento in cui mi sentirò pronto per fare altro, lo farò”.