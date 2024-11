Fedez e Chiara Ferragni: nuove vite dopo la separazione

Fedez si diverte a New York

Recentemente, Fedez è stato avvistato in un locale di New York mentre baciava una giovane ragazza con grande passione. Questo momento, catturato in un video esclusivo dal giornalista Alberto Dandolo, ha rapidamente fatto il giro del web, suscitando reazioni contrastanti tra i fan e i critici. Molti hanno applaudito il rapper per il suo atteggiamento spensierato, sottolineando che, essendo single, ha tutto il diritto di divertirsi. Tuttavia, non sono mancate le critiche, con alcuni utenti che hanno definito il suo comportamento come “roba da 17enni”.

Chiara Ferragni e la sua nuova compagnia

Nel frattempo, Chiara Ferragni è stata avvistata a Milano in compagnia di Giovanni Tronchetti Provera. La presenza di un nuovo compagno nella vita dell’influencer ha alimentato ulteriormente i gossip, suggerendo che entrambi stiano cercando di voltare pagina dopo la fine del loro matrimonio. La Ferragni, che ha sempre mantenuto un’immagine pubblica impeccabile, sembra ora più libera e disinvolta, pronta a godersi la vita senza i vincoli di una relazione coniugale.

Le reazioni del pubblico e il gossip

Le reazioni del pubblico riguardo ai comportamenti di Fedez e Ferragni sono state varie. Mentre alcuni sostengono che entrambi stiano facendo bene a godersi la loro libertà, altri insinuano che i loro atteggiamenti siano studiati per rimanere al centro dell’attenzione mediatica. Nonostante le speculazioni, è evidente che entrambi stiano cercando di ricostruire le loro vite dopo la separazione, affrontando le sfide con un nuovo spirito. Inoltre, la madre di Chiara, Marina Di Guardo, ha recentemente confermato la fine della sua relazione con l’imprenditore americano Frank Kelcz, aggiungendo un ulteriore elemento di complessità alla situazione familiare.