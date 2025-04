Femminicidio a Ischia: il caso di Marta Maria Ohryzko

La tragica morte di Marta Maria Ohryzko

Il caso di Marta Maria Ohryzko, una giovane donna ucraina di 32 anni, ha scosso profondamente l’opinione pubblica italiana. La sua morte, avvenuta in località Vatoliere di Ischia, è stata inizialmente considerata un incidente, ma le indagini hanno rivelato un quadro ben più inquietante. Secondo le autorità, la donna sarebbe stata vittima di un femminicidio perpetrato dal suo compagno, Ilia Batrakov, un cittadino russo di 41 anni.

Le indagini e le nuove accuse

Le indagini condotte dai carabinieri e dalla Procura di Napoli hanno portato a una svolta significativa. Le intercettazioni ambientali e telefoniche, insieme ai risultati della consulenza autoptica, hanno dimostrato che la morte di Marta non è stata causata da un’emorragia dovuta alla frattura della caviglia, come inizialmente ipotizzato. Al contrario, è emerso che Ilia Batrakov avrebbe agito con intenzione omicida, colpendo la donna e soffocandola. Le nuove accuse di omicidio volontario pluriaggravato sono state notificate all’indagato, già detenuto per maltrattamenti in famiglia.

Il contesto di violenza domestica

Questo tragico episodio riporta alla luce il drammatico fenomeno della violenza domestica, che continua a colpire molte donne in Italia e nel mondo. Marta, come molte altre vittime, si trovava intrappolata in una relazione tossica, caratterizzata da abusi e maltrattamenti. Le autorità hanno sottolineato l’importanza di riconoscere i segnali di allerta e di intervenire tempestivamente per proteggere le vittime. La storia di Marta è un triste promemoria della necessità di una maggiore consapevolezza e di azioni concrete per combattere la violenza di genere.