Femminicidio: Fallucchi (Fdi), 'ddl passo importante'

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – "Il ddl Roccella rappresenta un passo importante per il contrasto alla violenza sulle donne, soprattutto in termini di prevenzione. L’arresto in flagranza differita – entro le 48 ore – per stalking, per violazione del divieto di avvicinamento – 500 metri di distanza – e per maltrattamenti contro i familiari rappresenta una novità notevole. La risposta della giustizia sarà quindi più rapida, anche grazie alla norma che riduce i tempi per l’accoglimento delle istanze di misure cautelari avanzate dai pubblici ministeri e per la loro applicazione da parte del gip". Così in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia, Anna Maria Fallucchi.

"Il pacchetto di misure varato dal Consiglio dei ministri è la conferma dell’attenzione del Governo rispetto questa tragica piaga. Sono misure incisive che serviranno certamente a prevenire moltissimi casi e, quindi, a salvare tantissime potenziali vittime, ma non c’è dubbio che il contrasto ai femminicidi passa necessariamente anche per una svolta sociale, un cambiamento culturale. Dobbiamo impegnarci in una campagna efficace di sensibilizzazione per educare gli uomini, anche i più giovani, alla cultura della consapevolezza e del rispetto della figura della donna”, conclude.