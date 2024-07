Dopo il femminicidio di Manuela Petrangeli, Gianluca Molinaro che il 4 luglio ha esploso i colpi di fucile in strada a Roma avrebbe detto parole agghiaccianti in una telefonata con una sua ex.

Le parole di Gianluca Molinaro

Le parole sono state citate nell’ordinanza cautelare emessa dal gip di Roma, in cui all’indagato si contestano i reati di omicidio volontario aggravato e di porto abusivo di armi:

“Spero di averla presa bene: ho visto il sangue che schizzava da tutte le parti”, questa sarebbe la frase pronunciata da Gianluca Molinaro in una telefonata con una sua ex.

I messaggi sul cellulare

Dalle prime indagini sul cellulare dell’uomo sono stati rinvenuti anche diversi messaggi, uno inviato nei momenti prima del femminicidio ed un altro a seguire. A tal proposito, gli inquirenti coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini potrebbero contestargli anche la premeditazione.

“Oggi spero di prendere due piccioni con una fava”

Poi, dopo quanto compiuto in via degli Orseolo scrive:

“Ho sparato due botte”.

Sarebbe stata la donna con cui si è confidato a convincere Molinaro ad andarsi a costituire dai carabinieri.

L’analisi delle telecamere per il femminicidio a Roma

Oltre all’analisi dei cellulari, fondamentale per acquisire ulteriori elementi sui contatti tra l’uomo e la vittima prima del tragico epilogo, le indagini delle forze dell’ordine si concentrano anche sui filmati delle telecamere presenti nella zona dell’agguato al Portuense.