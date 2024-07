Festa non autorizzata della "Palermo bene" sull'Isola delle Femmine

Festa non autorizzata della "Palermo bene" sull'Isola delle Femmine

Due gemelli, medici, hanno invitato un centinaio di persone per festeggiare il proprio compleanno sull’Isola delle Femmine, un’isola della costa palermitana che è anche una riserva naturale.

Il party non autorizzato

La festa, iniziata sabato sera, è stata interrotta dall’arrivo di finanzieri, carabinieri e militari della capitaneria che hanno identificato i festeggiati e i loro ospiti, costringendo tutti a risalire sui loro gommoni e andarsene.

Le forze dell’ordine sono state chiamate dagli abitanti del paese, allarmati dagli schiamazzi.

Della vicenda si occuperà la Procura di Palermo, a cui spetta il compito di verificare se sono stati commessi dei reati. La festa non era autorizzata e potrebbero esserci conseguenze rilevanti penalmente.

I due fratelli sostengono di aver avvisato le autorità competenti del party di compleanno, ma la direzione della riserva dell’isola nega di aver ricevuto alcun messaggio.

I danni dopo la festa sull’isola

Come già detto, l’Isola delle Femmine è una riserva naturale gestita dalla Lipu. Afferma il direttore, Vincenzo Di Dio, a proposito della festa: “Dal 1998 a ieri a nessuno era venuto in testa di prendere d’assalto l’isolotto anche perché in questo periodo ci sono specie che nidificano e dal primo marzo al 30 giugno le visite sono sospese.”

Conclude con amarezza, constatando i danni fatti dai due festeggiati e dai loro ospiti: “Ho fatto un sopralluogo domenica mattina. Tante cicche di sigarette, bottigliette di vetro, di plastica e tanti bicchieri. Hanno accatastato della legna e volevano fare un falò. Un vero disastro”