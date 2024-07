Una ragazza è stata violentata fuori da una discoteca a Pisa, a giugno: un coetaneo è stato arrestato per violenza sessuale

Scattato l’arresto per un giovane di 19 anni, italiano ed incensurato, a seguito della denuncia di una sua coetanea: la ragazza ha dichiarato di essere stata violentata fuori da una discoteca di Pisa.

Ragazza violentata a Pisa

L’inchiesta è scattata dopo che la 19enne si è recata in ospedale, a inizio giugno, dove è stata ricoverata per le lesioni subite durante la violenza sessuale: ha riportato una prognosi tra i 20 e i 40 giorni.

Alla polizia la ragazza ha raccontato di aver conosciuto il suo aggressore in discoteca: i due si sarebbero poi appartati all’esterno del locale e lì sarebbe avvenuta l’aggressione sessuale. Inoltre, la giovane avrebbe cercato di respingere il giovane, tentando di sottrarsi, ma il ragazzo avrebbe proseguito con violenza.

L’identificazione del giovane

Il 19enne avrebbe anche ripreso le diverse fasi dell’accaduto con il proprio telefono cellulare. Fondamentale per la sua identificazione la polizia è stato il profilo usato su Instagram, fornito dalla ragazza.

L’arresto del giovane per violenza

Dopo alcuni giorni di indagini il presunto autore della violenza sessuale sarebbe stato rintracciato e arrestato, per violenza sessuale e lesioni gravissime, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Pisa su richiesta della Procura.