Il processo di Ciro Grillo: oggi sarà assente all’interrogatorio

Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, e tre suoi amici sono sotto processo per rispondere di violenza sessuale di gruppo. Nella nuova udienza al Tribunale di Tempio Pausania (Sassari), Grillo jr non si presenterà per l’interrogatorio previsto. Solo Francesco Corsiglia, uno dei quattro imputati, risponderà alle domande di accusa e difesa. Gli altri tre, tra cui Ciro Grillo, Vittorio Lauria e Edoardo Capitta, hanno scelto di non parlare.

Processo Ciro Grillo, l’accusa

L’accusa è che i quattro giovani abbiano violentato una studentessa italo-norvegese nel luglio 2019 in Costa Smeralda. Corsiglia, uno dei ragazzi coinvolti, aveva già dichiarato la sua innocenza spontaneamente all’inizio del processo, nel novembre 2022.

Violenza sessuale di gruppo, la vittima

Secondo il medico legale Lorenzo Marinelli, la presunta vittima si trovava in uno stato di ebbrezza tale da rendere impossibile il suo consenso ai rapporti sessuali o la capacità di opporsi. Marinelli ha specificato che a causa dell’alto grado di alcol nel suo sistema, la ragazza non era in grado di esprimere la propria volontà. La stessa giovane aveva dichiarato agli inquirenti di essere stata costretta a bere vodka quella sera.