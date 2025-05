Un evento di grande rilevanza per le regioni italiane

Dal 18 al 20 maggio, Venezia ospiterà il Festival delle Regioni, un’importante manifestazione dedicata alla valorizzazione delle identità culturali e produttive delle diverse realtà territoriali italiane. La Basilicata, in particolare, avrà un proprio spazio espositivo dove metterà in luce le sue peculiarità, con un focus su come il turismo possa intrecciarsi con l’innovazione.

Questo evento rappresenta un’opportunità unica per le regioni di presentare le proprie eccellenze e di instaurare un dialogo costruttivo tra istituzioni, imprese e cittadini.

Il tema dell’edizione 2023

Il tema di quest’anno, “Alla scoperta delle eccellenze regionali, un viaggio tra innovazione e tradizione”, riflette l’intento di esplorare come le regioni italiane possano coniugare il patrimonio culturale con le nuove tecnologie e le pratiche innovative. La Basilicata, con la sua ricca storia e le sue tradizioni, si propone di mostrare come queste possano essere valorizzate attraverso iniziative moderne e sostenibili. La partecipazione a questo festival non è solo un modo per promuovere il territorio, ma anche per attrarre investimenti e sviluppare sinergie tra le diverse realtà locali.

Appuntamenti imperdibili durante il festival

Tra gli eventi in programma, spicca la presentazione di “Sport in Regione”, che avrà luogo lunedì 19 maggio. La Basilicata ospiterà la prima tappa della manifestazione nazionale il 19 giugno a Matera, un’occasione per discutere delle opportunità legate allo sport e alle infrastrutture sportive. Il presidente della Giunta lucana, Vito Bardi, annuncerà questa iniziativa, sottolineando l’importanza di collaborare con enti locali e stakeholder per promuovere attività sportive e accesso al credito. Inoltre, ci sarà un intervento dedicato al metaverso, a cura di Gaetano Torchia, e una presentazione sul turismo lucano da parte di Margherita Sarli, che metterà in evidenza l’autenticità dei luoghi.

Un futuro che guarda alle radici

Il festival si concluderà martedì 20 maggio con un intervento di Bardi sulla governance multilivello e sul principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. Questo evento si conferma un’importante occasione per riscoprire il valore delle diversità territoriali e per promuovere sinergie tra le istituzioni. La Basilicata, con il suo orgoglio e la sua storia, si presenta al festival con la volontà di guardare al futuro, partendo dalle proprie radici e dalle proprie tradizioni. La partecipazione a questo evento rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione del territorio e delle sue potenzialità.