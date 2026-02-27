La terza serata del Festival di Sanremo si è aperta portando con sé il commento pungente di Selvaggia Lucarelli, arrivato su Instagram: “Il fallimento di questo Festival è talmente eclatante che persino sulla home dei principali siti di informazione non è la notizia principale. Non c’è un argomento su cui discutere. Ha fatto più notizia quello che non è successo (Pucci, Meloni ospiti) che quello che è accaduto. Cioè nulla. Il problema non è lo share“.

Festival di Sanremo: episodi memorabili

Per lei, anche quest’anno, manca quel grande imprevisto capace di monopolizzare le conversazioni online. Eppure, a ben guardare, episodi di questo tipo non si vedevano nemmeno nella scorsa edizione. Per ritrovarne di memorabili bisogna tornare, come si legge nel portale Biccy.it, agli anni targati Amadeus, quando John Travolta si cimentava nel Ballo del Qua Qua, Blanco distruggeva la scenografia delle rose, Rosa Chemical baciava Fedez in diretta e Bugo abbandonava Morgan sul palco. Con Carlo Conti alla conduzione, il livello di imprevedibilità si è abbassato. Niente show sconvolgenti, solo qualche errore tecnico e piccoli incidenti, che fanno però parlare di sé la serata.

Sanremo 2026: gli incidenti della terza serata

La giornata è iniziata con un imprevisto fuori dal palco. Durante la conferenza stampa mattutina, Patty Pravo è scivolata dalla sedia finendo a terra. Un attimo di spavento, poi la situazione è rientrata. In prima serata, Alicia Keys si è esibita con un pianoforte che, per un evidente problema tecnico, non risultava collegato alla corrente. Belen Rodriguez, chiamata a comparire in un cameo nel brano Ossessione di Samurai Jay, ha sbagliato il playback. Infine, il giovane Sayf, che durante il suo brano Tu Mi Piaci Tanto ha confuso alcune parole del testo. Nulla di irreparabile, ma abbastanza da finire sotto gli occhi – e le orecchie – di tutti.