Fi: Pittalis, 'torniamo protagonisti nei nostri territori, distinguendosi per l’unità'

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – "Chi ha assistito all’ultimo Consiglio nazionale ha potuto cogliere una felice intuizione del nostro segretario Antonio Tajani: ha indicato obiettivi chiari, ha delineato strategie concrete, ma soprattutto ha rilanciato con forza e modernità quei valori fondanti del nostro partito. Valori che quel visionario del presidente Silvio Berlusconi seppe proporre agli italiani con intelligenza e straordinaria lungimiranza”.

Lo ha detto Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia e segretario regionale della Sardegna, intervenendo agli Stati generali del Sud del partito in corso a Reggio Calabria.

“Tajani – ha proseguito – ha tracciato una rotta per il futuro del partito, lanciando un appello a tutti noi: aprire il partito a donne e uomini che, magari lontani dalla vita politica, rappresentano però il cuore pulsante della nostra società — lavoratori, imprenditori, professionisti, docenti, giovani. È da lì che deve ripartire la nostra forza. È un appello che dobbiamo raccogliere con responsabilità. Dobbiamo rimetterci in gioco, tornare protagonisti nei nostri territori. In questo partito il merito conta davvero. Chi si impegna, chi lavora, chi si mette in gioco ha non solo spazio, ma una prospettiva. Superiamo l’autoreferenzialità e il protagonismo sterile: recuperiamo la nostra dimensione valoriale".

"Non possiamo e non dobbiamo lasciare solo il nostro segretario nazionale. Tajani è un punto di equilibrio fondamentale. Bene la dialettica interna, bene il confronto, ma il nostro partito — all’interno di un centrodestra pluralista — deve distinguersi per unità. Non un’unità di facciata, ma vera, costruita giorno dopo giorno”, ha concluso.