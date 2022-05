Fiammetta Borsellino: “Inopportuno impegno Cuffaro e dell’Utri”

Roma, 23 mag. (askanews) – “Perché oggi Palermo, alla fine della cosiddetta ‘era Orlando’, si appresta ad affrontare delle nuove elezioni e purtroppo assistiamo alla riemersione nell’impegno elettorale – seppur diciamo nell’ombra – di persone che purtroppo hanno scritto delle pagine buie della nostra terra e sono condannati per mafia: Salvatore Cuffaro e Marcello Dell’Utri. Si stanno impegnando per queste elezioni e il problema non è se lo possono fare o meno, perché hanno scontato delle condanne, il problema – e lì torniamo alla questione morale che non si vuole più affrontare – è di dire che questa cosa è politicamente e moralmente inopportuna.

Il rischio è che con queste modalità si possano fare passi indietro è veramente altissimo, ma la questione morale sembra essere scomparsa dall’agenda di tantissimi candidati”: così Fiammetta Borsellino, ospite di Che tempo che fa su Rai3, sulle elezioni in programma a Palermo il 12 giugno, in concomitanza con i referendum sulla giustizia.

