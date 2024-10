Lei è una pallavolista di Oristano, lui un cantante genovese. Alessia Orro ha 26 anni, Alfa – il cui vero nome è Andrea De Filippi – ne ha 24. Stanno davvero insieme?

Fidanzamento tra Alfa e Alessia Orro: scopri gli indizi social che fanno parlare!

Questa è la domanda che circola insistentemente tra i fan, alimentata da una serie di indizi sui social che lasciano pensare a una nuova relazione tra sport e musica. Anche se nessuno dei due ha ancora confermato ufficialmente, le voci si fanno sempre più insistenti.

Le prime indiscrezioni risalgono a settembre, quando Orro e Alfa sono stati avvistati insieme a cena, in compagnia di Miriam Sylla, compagna di squadra e grande amica di Alessia. I presenti hanno notato una complicità particolare tra i due, alimentando i sospetti. A quanto pare, i loro contatti continuano anche su Instagram, dove si scambiano commenti e interazioni che non sono passate inosservate agli occhi attenti dei fan.

Alfa e Alessia Orro sono fidanzati? Gli indizi social

In un video recente, Alessia canta con le amiche Bellissimissima, uno dei brani più noti di Alfa, che ha prontamente commentato con un ironico “Intonata”. Inoltre, i due hanno pubblicato insieme un TikTok, trasformando il titolo della canzone Filo Rosso in Filo OrRosso, giocando sul cognome della pallavolista.

Alessia, che ha da tempo chiuso la sua relazione con Luciano De Cecco, pallavolista argentino oggi in forza a Modena, sembra finalmente pronta per un nuovo capitolo. Alfa potrebbe essere la persona giusta per lei? I fan lo sperano, ma solo il tempo dirà se questa nuova storia d’amore diventerà ufficiale.