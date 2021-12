Figliuolo: auguri e che l’anno nuovo ci faccia levare restrizioni

Roma, 23 dic. (askanews) – “Approfitto di nuovo per dare a voi e a tutti gli italiani, per augurare un buon Natale, delle buone festività, e che sia davvero un sereno anno nuovo, che piano piano ci possa portare anche a togliere le ultime restrizioni che abbiamo. Purtroppo in questo momento la variante Omicron ci dice che è molto contagiosa e che dobbiamo stare attenti, però ci dice anche che il booster sembra rispondere bene, quindi la terza dose è importante farla e noi tutti insieme stiamo correndo per permettere ai cittadini che stanno affluendo in massa, di questo vi ringrazio, di fare la terza dose”: così il generale Francesco Paolo Figliuolo, in visita all’hub pediatrico allestito nel Museo dei bambini Explora a Roma.