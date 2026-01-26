La sicurezza politica nelle Filippine resta precaria: il sindaco di Shariff Aguak, Akmad Ampatuan, è sopravvissuto a un nuovo attentato, il quarto negli ultimi anni, che evidenzia le persistenti tensioni e i rischi per le autorità locali nella regione di Maguindanao del Sur.
Filippine, attentato al sindaco di Shariff Aguak: sparato un razzo anticarro
Stando alle indiscrezioni di Manila Standard, il sindaco di Shariff Aguak, Akmad Ampatuan, è sopravvissuto illeso a un’aggressione armata avvenuta la mattina del 25 gennaio a Barangay Poblacion, periferia della città filippina. Un gruppo di uomini armati ha teso un’imboscata al convoglio del sindaco, aprendo il fuoco con fucili d’assalto e lanciando un razzo anticarro contro il veicolo blindato principale.
Nonostante la potenza di fuoco utilizzata, Ampatuan è rimasto illeso, mentre due membri della sua scorta avrebbero riportato ferite lievi e sarebbero stati ricoverati al Bangsamoro Regional and Medical Center di Datu Hoffer. Anche il veicolo di riserva del sindaco è stato colpito dai proiettili degli attentatori, che si sono rapidamente allontanati a bordo di un minivan.
Filippine, attentato al sindaco di Shariff Aguak: reazioni e contesto
Come riportato da Manila Standard, subito dopo l’imboscata, una squadra congiunta di polizia e militari avrebbe inseguito gli aggressori, uccidendo tre presunti assalitori, mentre l’autista del minivan sarebbe riuscito a fuggire.
Si tratta del quarto tentativo di attentato nei confronti di Ampatuan dal 2010, quando era consigliere comunale. Il movente rimane ignoto e il sindaco ha dichiarato di non avere nemici noti, affidando alla Polizia Nazionale Filippina il compito di chiarire chi sia dietro gli attacchi.
Ampatuan ha anche espresso la disponibilità a fornire supporto alle famiglie dei sospetti deceduti durante l’inseguimento, sottolineando la delicatezza della situazione politica e dei rischi legati alla sicurezza nella regione di Maguindanao del Sur.
🇵🇭In Shariff Aguak, Mindanao, Philippines, an assassination attempt was made on Akmad Mitra Ampatuan, the mayor.
The attackers opened fire with automatic weapons and an RPG. The mayor himself was unharmed thanks to the armor of his vehicle. pic.twitter.com/FIB8wMdScC
— Argonaut (@FapeFop90614) January 26, 2026