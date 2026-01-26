La sicurezza politica nelle Filippine resta precaria: il sindaco di Shariff Aguak, Akmad Ampatuan, è sopravvissuto a un nuovo attentato, il quarto negli ultimi anni, che evidenzia le persistenti tensioni e i rischi per le autorità locali nella regione di Maguindanao del Sur.

Filippine, attentato al sindaco di Shariff Aguak: sparato un razzo anticarro

Stando alle indiscrezioni di Manila Standard, il sindaco di Shariff Aguak, Akmad Ampatuan, è sopravvissuto illeso a un’aggressione armata avvenuta la mattina del 25 gennaio a Barangay Poblacion, periferia della città filippina. Un gruppo di uomini armati ha teso un’imboscata al convoglio del sindaco, aprendo il fuoco con fucili d’assalto e lanciando un razzo anticarro contro il veicolo blindato principale.

Nonostante la potenza di fuoco utilizzata, Ampatuan è rimasto illeso, mentre due membri della sua scorta avrebbero riportato ferite lievi e sarebbero stati ricoverati al Bangsamoro Regional and Medical Center di Datu Hoffer. Anche il veicolo di riserva del sindaco è stato colpito dai proiettili degli attentatori, che si sono rapidamente allontanati a bordo di un minivan.

Filippine, attentato al sindaco di Shariff Aguak: reazioni e contesto

Come riportato da Manila Standard, subito dopo l’imboscata, una squadra congiunta di polizia e militari avrebbe inseguito gli aggressori, uccidendo tre presunti assalitori, mentre l’autista del minivan sarebbe riuscito a fuggire.

Si tratta del quarto tentativo di attentato nei confronti di Ampatuan dal 2010, quando era consigliere comunale. Il movente rimane ignoto e il sindaco ha dichiarato di non avere nemici noti, affidando alla Polizia Nazionale Filippina il compito di chiarire chi sia dietro gli attacchi.

Ampatuan ha anche espresso la disponibilità a fornire supporto alle famiglie dei sospetti deceduti durante l’inseguimento, sottolineando la delicatezza della situazione politica e dei rischi legati alla sicurezza nella regione di Maguindanao del Sur.