Una barca con nove turiste italiane, tra cui l’avvocata e consigliera dell’Ordine degli Avvocati di Milano Giovanna Fantini, è affondata ieri pomeriggio al largo di Port Barton, nelle Filippine. Le donne sarebbero rimaste in balia delle onde per oltre 40 minuti. Ecco gli aggiornamenti sulla loro situazione e condizioni.

Tragedia sfiorata nelle Filippine, affonda barca con 9 turiste italiane

Una gita in barca al largo di Port Barton, nella suggestiva isola di Palawan nelle Filippine, si è trasformata in un dramma sfiorato nel pomeriggio di ieri 8 gennaio intorno alle 15:30 (ora locale). L’imbarcazione su cui viaggiavano nove turiste italiane, tra cui la nota avvocata e consigliera dell’Ordine degli Avvocati di Milano, Giovanna Fantini, ha improvvisamente imbarcato acqua e ha iniziato ad affondare, lasciando il gruppo in balia delle onde per circa 45 minuti. A riportare l’accaduto è stata la stessa consigliera.

Tragedia sfiorata nelle Filippine, affonda barca con 9 turiste italiane: le loro condizioni

“Ci siamo legate una all’altra per non perderci e riuscire a resistere alle onde”, ha raccontato l’avvocata Fantini. In questo modo sono riuscite a contattare altri connazionali presenti sull’isola, che a loro volta hanno allertato i soccorsi. L’imbarcazione, a suo dire, sarebbe stata sprovvista di dispositivi di sicurezza e di razzi segnalatori per attirare l’attenzione, e il capitano, anch’egli in balia delle onde, non avrebbe lanciato alcun allarme.

Le turiste si trovano ancora sull’isola e dovrebbero fare rientro in Italia già nella giornata di domani.