Filippo Baroncini, brutta caduta durante Giro di Polonia: ha riportato diverse fratture

Filippo Baroncini, brutta caduta durante Giro di Polonia: ha riportato divers...

Varsavia, 7 ago. (Adnkronos/Belga) - Il ciclista romagnolo Filippo Baroncini ha riportato la frattura di una vertebra cervicale, ma senza conseguenze neurologiche, fratture della clavicola e altre lesioni facciali a causa di una caduta ieri, durante il Giro di Polonia. Lo ha annunciato oggi la sua s...