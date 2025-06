Fine vita: 11 testi in Parlamento in attesa della proposta di maggioranza, new entry Ddl Gelmini

Fine vita: 11 testi in Parlamento in attesa della proposta di maggioranza, ne...

Roma, 11 giu (Adnkronos) – Sono 11 le proposte che riguardano il fine vita depositate in Parlamento, alcune già da alcuni anni. Dopo l'accelerazione della maggioranza, con il vertice presieduto dalla premier Giorgia Meloni, il tema è tornato per l'ennesima volta sotto i riflettori. La proposta più recente è quella depositata lo scorso 4 marzo dalla senatrice di Noi moderati Mariastella Gelmini, un Ddl (1408) in 'materia di morte medicalmente assistita' che non è stato ancora assegnato.

In Parlamento, però, l'attesa ora è tutta per l'iniziativa comune della maggioranza, annunciata al vertice dei leader. Una "proposta unitaria", che, ha spiegato Antonio Tajani, dovrebbe arrivare in Senato il prossimo 17 luglio. In attesa della mossa della maggioranza, le proposte sul fine vita restano quella depositate alla Camera e al Senato.

Il gruppo Avs alla Camera vanta due Pdl, entrambe per iniziativa della capogruppo Luana Zanella. La numero 1659 sulla 'Disciplina delle procedure e dei tempi per l'assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito' del maggio 2024 e la Pdl 949, 'Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita', del 2023. Le proposte sono state assegnate, ma non è ancora iniziato l'esame. Avs ha depositato un testo anche al Senato, prima firma Peppe De Cristofaro, il Ddl 750 su 'Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita' del dicembre del 2024. In questo caso l'esame è in corso in commissione.

(Adnkronos) – Tornando a Montecitorio, il Pd ha presentato a prima firma Alessandro Zan la proposta numero 1656 nel gennaio del 2024, ma il testo risulta ancora da assegnare. Sempre i dem con Debora Serracchiani hanno anche presentato la Pdl numero 1559 nel febbraio del 2024, un testo assegnato ma ancora non risulta iniziato l'esame.

Il Pd al Senato, con Alfredo Bazoli, ha depositato il Ddl 104 ('Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita') nel dicembre 2024 e l'esame del provvedimento è in corso in commissione. Il M5s vanta due proposte, una al Senato e una alla Camera. Il Ddl 124 della senatrice Elisa Pirro ('Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico') del dicembre 2024 è in corso d'esame in commissione. La Pdl 313 della deputata Gilda Sportiello ('Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico') del novembre 2022 risulta assegnato ma l'esame non è ancora assegnato.

Riccardo Magi, segretario di +Europa, è primo firmatario della proposta 251 alla Camera, del dicembre 2022. Anche questo testo risulta assegnato ma l'esame non è ancora iniziato. Infine, agli atti risulta anche la proposta numero 87 di Enrico Costa ('Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita'), presentata nel novembre 2022, quando Costa era iscritto al gruppo di Azione, che poi ha lasciato per tornare in Forza Italia con cui era stato eletto.