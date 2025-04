Fine vita: Schlein, 'serve legge, Pd continuerà a insistere'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "C'è l'impegno del Pd perchè si arrivi, come in regione Toscana, a una legge. Una legge che serve e che garantisca la possibilità di scegliere in maniera dignitosa". Ci sono dei provvedimenti in Senato, "noi continueremo a insi...

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – "C'è l'impegno del Pd perchè si arrivi, come in regione Toscana, a una legge. Una legge che serve e che garantisca la possibilità di scegliere in maniera dignitosa". Ci sono dei provvedimenti in Senato, "noi continueremo a insistere, spero con le altre opposizioni e non solo". Così Elly Schlein intervenendo a un'iniziativa sul fine vita alla Camera.