Il sindaco di Latina annuncia: lutto cittadino per i funerali di Satnam Sigh

Durante una grande manifestazione organizzata dall’associazione Comunità indiana del Lazio in memoria di Satnam Singh, bracciante agricolo che ha recentemente perso la vita sul lavoro e la cui scomparsa ha fatto tornare a parlare del problema del caporalato, il sindaco di Latina ha annunciato che nel giorno del suo funerale sarà indetto il lutto cittadino.

L’annuncio del sindaco di Latina Matilde Celentano è arrivato durante la manifestazione organizzata dall’associazione Comunità indiana del Lazio per ricordare Satnam Singh. Dopo essere salita sul palco, ha dichiarato che si sta facendo di tutto per evitare che in futuro possa capire una situazione simile a quella accaduta al bracciante.

Ha poi aggiunto che non sono ancora chiare le modalità del funerale, ma in ogni caso è certo che quando questo avrà luogo, sarà lutto cittadino. Nel frattempo il Consiglio comunale di Latina ha anche approvato senza problemi un ordine del giorno finalizzato a promuovere la costituzione di una parte civile. Secondo quanto affermato dal sindaco, il Consiglio comunale potrebbe utilizzare questa strategia anche con altri casi di caporalato.

La manifestazione invece, che ha visto la partecipazione di Fai Cisl, la Uila-Uil, la Usb, oltre a decine di appartenenti alla comunità indiana arrivati da tutto il Lazio, è stata costellata di cori contro lo sfruttamento dei lavoratori e dei braccianti.