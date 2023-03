Fini (Cia): contrari a cibo sintetico, danno per l'agricoltura

Parma, 29 mar. (askanews) – “Noi ovviamente siamo contrari alla produzione e alla commercializzazione di cibo sintetico in Italia come in Europa. Lo siamo perché questo creerebbe un grosso danno per l’agricoltura. Creare un danno per l’agricoltura significa creare un danno per l’ambiente e per la gestione del territorio”. Così Cristiano Fini, presidente di Cia agricoltori italiani, all’indomani della decisione del governo di avviare l’iter per un ddl per vietare produzione e commercializzazione di cibo sintetico.

“Dobbiamo contrastare con ogni mezzo il cibo sintetico anche perché non sappiamo quali effetti può avere sull’organismo – ha sottolineato – In ogni caso noi dobbiamo continuare sulla strada della tradizione, della transizione ecologica per cercare di avere cibo più sano, più salutare e un ambiente più curato e più pulito e la risposta non può essere il cibo sintetico”.