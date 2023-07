Home > Video > Fiorello: “Probabilmente Amadeus ce l’aveva con l’onorevole Sgarbi e il... Fiorello: “Probabilmente Amadeus ce l’aveva con l’onorevole Sgarbi e il genio Morgan”

“Sgarbi e Morgan hanno detto che Amadeus non è capace di scegliere le canzoni di Sanremo, e avete ragione”: queste le parole ironiche di Fiorello, che aggiunge la sua voce nell’accesa discussione con Sgarbi e Morgan sul festival e sulla figura di Amadeus come direttore artistico. “Vogliamo parlare di ’Ringo Starr’ dei Pinguini Tattici Nucleari? Brutta. Ma anche ‘Dove si balla’: ancora adesso la mettono nelle discoteche. C’ha ragione Morgan, non sei capace”