Metalmeccanici, firmato il nuovo contratto: ecco di quanto aumenta lo stipendio

Per oltre un milione e mezzo di metalmeccanici è stato firmato il nuovo contratto nazionale che prevede un aumento dello stipendio di 205,32 euro lordi al mese, diviso su quattro anni.

Dopo quattro giorni di trattative tra i rappresentanti di Federmeccanica e Assistal e i sindacati FIOM CGIL, FIM CISL e UILM, l’accordo è stato raggiunto. Ricordiamo che il contratto era scaduto a giugno del 2024, con dunque una trattativa di circa 17 mesi per arrivare a un accordo.

Metalmeccanici, firmato il nuovo contratto: aumenti divisi in quattro rate

Come detto è stato firmato il nuovo contratto dei metalmeccanici, con un aumento di 205,32 euro lordi al mese, diviso su quattro anni. Gli aumenti sono divisi in quattro rate: la prima è già stata versata a giugno 2025, di circa 28 euro, la seconda sarà il 1 giugno del 2026 e sarà di circa 53 euro. La terza verrà erogata il 1 giugno 2027 e sarà di circa 59 euro, la quarta il 1 giugno 2028 di circa 64 euro. Gli aumenti contrattuali pari al 9,64% sono superiori al tasso di inflazione Ipca previsto del 7,20 % ma plasmati su quattro anni e non più tre. Infine il nuovo contratto prevede anche maggiori tutele nel campo della sicurezza sul lavoro e alcune garanzie per la limitazione del lavoro precario.