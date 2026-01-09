Roma, 9 gen. (Adnkronos) – "Il governo di Giorgia Meloni ha portato la pressione fiscale ai massimi livelli di 10 anni. E lei nega in diretta nazionale". Lo scrive il Pd su Instagram postando un video con le parole della premier Meloni oggi in conferenza stampa.
Fisco: Pd, 'tasse più alte in ultimi 10 anni ma Meloni nega in diretta nazionale'
