Migranti: Atto accusa Tribunale ministri, 'Conte chiese a Salvini sbarco Open Arms'/ Adnkronos (4)

(Adnkronos) – Sono sempre le giudici a scrivere che "il prolungamento della permanenza a bordo della Open Arms delle persone recuperate nelle tre operazioni di soccorso si poneva come ulteriormente lesivo della salute (individuale e collettiva, fisica e psichica) di tutte le persone a bordo, compresi i membri dell'equipaggio, che si trovavano impegnati a gestire una situazione complicata e segnata da un aggravarsi dei motivi di tensione, che metteva a dura prova la loro salute psicofisica, oltre a rappresentare un concreto pericolo per la sicurezza".

Matteo Salvini, per il Tribunale dei ministri, "ha adeguato il proprio operato alla chiara indicazione del vertice politico di gestire la vicenda come episodio di immigrazione clandestina, in linea con la politica adottata dal ministro Salvini in ipotesi di eventi di salvataggio eseguiti da navi private fuori dall'area Sar italiana e senza il coordinamento di Imrcc".

Spetta adesso al Senato decidere se accogliere l'ennesima richiesta di un Tribunale dei Ministri a carico dell'ex ministro dell'Interno Salvini che proprio oggi ha ribadito: "Sono l'unico politico felice di andare a processo".