Coronavirus: Patuanelli, 'valutiamo misure emergenziali a settori colpiti'**

Milano, 12 feb. – (Adnkronos) – "Il ministro Di Maio ha già annunciato lo stanziamento di 300milioni per le imprese italiane all’estero. Noi stiamo valutando alcune misure che potrebbero avere un effetto positivo per strumenti incentivanti a riportare la produzione in Italia e anche interventi emergenziali". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, parlando delle conseguenze del Coronavirus sulle imprese a margine di un incontro con gli industriali lombardi a Milano. "Con altri ministri – ha aggiunto Patuanelli – stiamo pensando a strumenti da mettere in campo come quando ci sono calamità come la sospensione rate mutui o le imposizioni fiscali, e ne parleremo domani" nel prossimo cdm. Quindi ha aggiunto: "La disponibilità complessiva messa a disposizione dal ministro Gualtieri è di 1 miliardo di euro".

Ora, ha sottolineato il ministro "dobbiamo capire quali sono i settori che stanno più pagando e poi valuteremo misure adeguate".