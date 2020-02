Sud: Conte, 'clausola 34% è svolta, resterà dopo di noi'**

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – "La clausola del 34% è una svolta, economica, sociale e culturale, è un vincolo per chi verrà dopo di noi. Avere detto che d'ora in poi ogni investimento pubblico deve dedicare il 34% al Sud è un vincolo che resterà anche per chi verrà dopo di noi, lo dovranno rimuovere se vorranno e se ne assumeranno la responsabilità" . Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo a Gioia Tauro alla presentazione del piano per il Sud.