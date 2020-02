Governo: Conte, 'con Bei per spendere meglio risorse'

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – "Abbiamo un meccanismo di governance pubblica che è contratto, che non riesce a rendersi efficace. Ecco allora una task force, Investitalia, una pattuglia di esperti che mi consentiranno di intervenire. La Bei ci affiancherà con il loro know how, dobbiamo migliorare la capacità delle amministrazione nella valutazione e pianificazione degli investimenti. La Bei ci aiuterà a spendere meglio le risorse". Lo dice il premier Giuseppe Conte intervenendo al protocollo di intesa tra Presidenza del Consiglio e Banca Europea degli investimenti, precisando che il superamento degli "ostacoli e criticità" passa anche attraverso un "monitoraggio delle risorse destinate agli investimenti".